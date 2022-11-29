Мигранты 11 дней плыли в Испанию на руле нефтяного танкера

Трое африканцев госпитализированы после тяжелого путешествия, которое проделали, сидя на на фрагменте нефтяного танкера.

Как сообщает телеграм-канал «Испания» со ссылкой на морскую спасательную службу, фактически они плыли под кормой судна. От воды их отделяли примерно полметра. Таким образом они смогли добраться из Нигерии до Канарских островов.

Нелегалов заметили уже в испанском порту. Все трое были доставлены в госпиталь с обезвоживанием.

Кстати, это уже не первый такой случай. И даже не второй.