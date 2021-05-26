Мигрант попытался попасть в Испанию на доске для сёрфинга

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Испанская морская спасательная служба вытащила из воды молодого человека, который пытался пересечь Гибралтарский пролив на доске для сёрфинга.
Молодой человек хотел незаконно попасть из Марокко в Испанию, сообщает информационное агентство EFE, но был замечен с пассажирского парома в двух милях от берега. На место сразу отправился спасательный катер, который подобрал мигранта и доставил в Сеуту.
На юноше был неопреновый костюм. Сотрудники Красного Креста заявили, что со здоровьем у него все в порядке.