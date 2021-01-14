Мэрия Мадрид оценила ущерб от снежной бури в 1,4 млрд евро

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Мэрия Мадрида полагает, что во время снежной бури «Филомена» городу был нанесен ущерб почти на 1,4 млрд евро. Об этом заявил в четверг, 14 января, градоначальник Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
"На данный момент мы подсчитали, что разрушительный ущерб последних дней составляет 1,398 млрд евро, что рассчитано на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу города", - отметил мэр. Его слова приводит ТАСС. "Мы просим [власти Испании] объявить [Мадрид] зоной катастрофического бедствия, для этого есть все условия, и я прошу центральное правительство поспешить с ответом", - добавил он.
В Мадриде 8 января начался сильный снегопад, который продолжался более 30 часов. Из-за непогоды была прервана работа международного аэропорта Барахас, приостановлено железнодорожное движение, в городе не ходили автобусы, метрополитен работал с перебоями.
Власти Испании назвали «Филомену» самой сильной бурей за последние 50 лет. После этого в страну пришел холодный фронт.