Мадрид: массовая драка в элитной новостройке

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Попытка выселить окупас из элитной новостройки в столичном районе Карабанчель закончилась потасовкой.
История запутанная. Окупас настаивают на том, что сами стали жертвами мошенников, которые подсунули им липовые договоры аренды, поясняет Telegram-канал "Недвижимость Испании". В итоге в декабре 28 квартир оказались заселены незаконно. Владельцы обратились в компанию по выселению, но приехавшие «специалисты» столкнулись с ожесточённым сопротивлением.
Ну и самое интересное: окупас заехали в дом со своим консьержем, который открывает им входную дверь. Это особенно возмущает законных жильцов.