Лифт убил охранника испанского вуза

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Трагедия произошла в здании одного из институтов в Овьедо на севере Испании. Лифт раздавил охранника — 62-летнего Хосе Антонио Куэндиаса.
По информации местной прессы, охранник уронил связку ключей в шахту лифта. Тогда он открыл двери в шахту и спустился вниз за ключами. Сразу подняться обратно он не смог — потребовалась лестница. Охранник попросил принести ее, но пока ждал, лифт начал спускаться и раздавил его.
Уточняется, что лифт использовался очень редко и, возможно, был неисправен.