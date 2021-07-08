Личные медицинские данные короля Испании попали в общий доступ

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Данные тысяч жителей испанского автономного сообщества Мадрид, включая премьер-министра Испании и короля, оказались раскрыты из-за ошибки в системе безопасности регионального департамента здравоохранения.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Telemadrid, доступ к персональным данным жителей Мадрида можно было получить через сайты департамента. Среди тех, чья личная информация оказалась раскрыта, значились проживающие в регионе король Испании Филипп VI, председатель правительства Педро Санчес и другие политические деятели.
Как заверяет телеканал, любой человек, обладающий минимальными знаниями информатики, введя номер удостоверения личности того или иного жителя Мадрида, мог узнать его домашний адрес и номер телефона. Кроме того, доступна оказалась и информация о том, где и когда человек был вакцинирован от нового коронавируса, каким препаратом и даже в какое плечо была сделана прививка.
В свою очередь власти автономного сообщества Мадрид отрицали случившееся.