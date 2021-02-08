Квартирные воры в Испании осваивают новую тактику

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В Испании квартирные воры научились проникать в чужое жилье, используя пандемию коронавируса как повод.
Тревогу забили жители одного из районов в Валенсии, где под видом работников санэпидемстанции грабители попадают в дома. Чаще всего их жертвами становятся пожилые люди. Им говорят, что в квартире необходимо провести дезинфекцию. Иногда предлагают сделать вакцину от коронавируса.
В полиции призывают не открывать дверь никому, кто объясняет свой визит пандемией.