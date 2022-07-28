Косатки снова напали на судно у берегов Галисии

Испанские мореплаватели сейчас больше всего боятся нападения косаток, или, как их ещё называют, «китов-убийц».

Очередной случай нападения произошёл в понедельник около 21:00 у берегов Галисии. Морская служба спасения получила сообщение от взволнованного экипажа судна, на которое напала группа косаток. Киты повредили корпус и заставили экипаж заглушить моторы и остановиться. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и отбуксировали судно к берегу. Экипаж отделался испугом, пострадавших нет.

В последний раз о нападении косаток сообщалось в июне. Тогда они протаранили парусное судно у берегов Кадиса. Морякам тоже пришли на помощь спасатели. И это далеко не единственный случай.

Учёные пытаются найти объяснения этому феномену. По их мнению, когда-то молодые косатки стали свидетелями нападения на своих сородичей в акватории, где сейчас фиксируются необычные случаи. И совершались эти нападения с похожих парусников с применением гарпунов. «Сбой в программе» связан с деятельностью человека.