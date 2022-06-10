Киты-убийцы опять напали на яхту у берегов Испании

Инцидент произошёл у берегов Кадиса. Косатки смогли протаранить судно. Перепуганные моряки сразу обратились в службу спасения. Спасатели прибыли оперативно и отбуксировали поломанную яхту в порт. Никто не пострадал.

Это далеко не первое нападение косаток на суда у берегов Испании. В июле прошлого года они напали на небольшое судно в Гибралтарском проливе. На пульт дежурного морской спасательной службы поступил сигнал от экипажа 10-метрового судна. Взволнованные люди сообщили, что их преследует группа косаток, которая вплотную приблизилась к судну. По протоколу, в таких ситуациях необходимо заглушить мотор, что и сделал экипаж. В результате судно оказалось окружено касатками и не могло плыть дальше. На место прибыли спасатели, которые помогли судну выбраться из «окружения».

Ранее noticia.ru сообщала, что в конце марта 2021 года парусное судно, проходившее ночью через Гибралтарский пролив, подверглось мощной атаке четырех касаток. Почти час животные преследовали парусник, тараня его и постепенно разрушая, и в итоге сломали рулевое управление. Касаток удалось отпугнуть только с помощью сигнальной ракеты. А минувшей осенью у берегов Испании объявились агрессивные косатки, которые несколько раз нападали на суда. Тогда ученые нашли объяснение этому феномену. По их мнению, когда-то молодые косатки стали свидетелями нападения на своих сородичей в акватории, где сейчас фиксируются необычные случаи. И совершались эти нападения с похожих парусников с применением гарпунов. «Сбой в программе» связан с деятельностью человека.