Камера видеонаблюдения засняла прыгающих с крыши кабанов

В районе природного парка Монтсени в Жироне камера видеонаблюдения, установленная на территории фабрики, засняла кабанов, прыгающих с крыши.
Как сообщает издание La Vanguardia, кабаны забрели на территорию фабрики из соседнего леса и по ступенькам поднялись на крышу здания. Но вскоре им пришлось спасаться бегством от вооружённых охотников. Кабаны один за другим спрыгнули с крыши на землю. Один из них погиб, а остальным удалось сбежать.
Местные жители говорят, что появление этих животных — обычное дело для здешних мест. Но в последнее время кабанов стало больше. «С каждым разом они всё меньше боятся», - отмечают они.Темы: Происшествия