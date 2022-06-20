Известный футболист стал жертвой ограбления в Валенсии

В Валенсии ограбили полузащитника сборной Испании Дани Ольмо, который также играет за немецкий футбольный клуб «РБ Лейпцига».

Как сообщает издание Marca, Ольмо и его брат выходили из парикмахерской. На улице их поджидали преступники. Они напали на Ольмо и отобрали у него часы стоимостью 30 тысяч евро. Затем они скрылись на автомобили.

Сообщается, что пострадали как Ольмо, так и его брат. Обоих доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.

Известно, что футболист проводил в Валенсии отпуск.