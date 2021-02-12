Испанского гонщика Алонсо сбила машина

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Прославленный автогонщик Фернандо Алонсо попал в ДТП во время велотренировки в Швейцарии. Его сбила машина недалеко от города Лугано. Травмы гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо оказались не столь существенными, как предполагалось изначально.
По информации испанской радиостанции El Transistor, на которую ссылается Sports.ru, в результате первичных обследований выяснилось, что Фернандо Алонсо не получил никаких переломов в столкновении с автомобилем, произошедшим во время велотренировки испанца.
Сообщается, что Алонсо получил сильный ушиб лица и в результате удара лишился зуба. На данный момент Алонсо по-прежнему остается в больнице, а врачи проводят новые проверки и анализы.
Фернандо Алонсо в сезоне-2021 вернется в «Формулу-1» после двухлетнего перерыва, выступая за «Альпин». Предсезонные тесты состоятся 12-14 марта, Гран-при Бахрейна – 28 марта..
Как сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport, Алонсо сбила машина. Инцидент произошел недалеко от города Лугано.