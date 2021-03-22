Испанский священник оказался захватчиком чужого жилья

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Верховный суд Кастилии-и-Леона вынес приговор в виде одного года и шести месяцев тюрьмы священнику, обвиняемому в мошенничестве. Как установило следствие, он обманом проник в квартиру пожилой прихожанки и заперся там.
В январе 2019 года обаятельный священник расположил к себе 77-летнюю женщину и уговорил её сдать ему квартиру. Причём не просто так, а через агентство, с подписанием договора. В момент передачи ключей и заселения он должен был внести аванс, но не сделал этого. Священник заявил, что у него нет наличных, но он обязательно снимет их в банке на следующий день и заплатит. Хозяйка поверила ему и оставила ключи.
Однако ни на следующий день, ни после священник денег не заплатил. Так прошло несколько месяцев. Священник задолжал более 2 тысяч евро, но не собирался добровольно покидать чужое жилье. И только в июне 2019 года пенсионерке удалось через суд выселить мошенника и вернуть свою недвижимость. Теперь он выплатит компенсацию и проведет полтора года за решеткой.