Испанский маркиз убил двух женщин и покончил с собой

В Мадриде расследуют обстоятельства двойного убийства и самоубийства, которое произошло в доме маркиза и графа Фернандо Гонсалеса де Кастехона на улице Серрано.

Правоохранительные органы склоняются к версии, что 53-летний граф сначала застрелил свою 44-летнюю сожительницу, затем убил её 70-летнюю подругу, а потом покончил собой. Орудие убийства — небольшой пистолет - было найдено возле тела Кастехона.

При обыске в доме маркиза нашли небольшой арсенал оружия. Стены украшали портреты Франсиско Франко и Адольфа Гитлера.

У маркиза и его возлюбленной есть 10-летняя дочь. В тот вечер её не было дома, она отправилась отдыхать в Париж.

В 2018 году маркиз уже задерживался за домашнее насилие, но тогда его жертва попросила его никак не наказывать.