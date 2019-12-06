Испанские врачи реанимировали женщину, сердце которой не билось больше 6 часов

Испанским врачам удалось спасти британку, сердце которой остановилось на 6,5 часа.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Пиренеях. 34-летняя женщина вышла на прогулку в горах вместе с мужем. Внезапно она потеряла сознание. Как позже установили врачи, произошло резкое охлаждение мозга, а потом остановилось сердце. Когда прибыли спасатели, температура тела женщины составляла всего 18 градусов по Цельсию.
Реанимацию проводили врачи клиники Vall d'Hebron в Барселоне с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Спустя 6,5 часа сердце женщины заработало.Темы: Происшествия