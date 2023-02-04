Испанские операторы мобильной связи и интернет-провайдеры зафиксировали масштабный сбой

Повсеместные проблемы с мобильной связью и интернетом были зафиксированы в пятницу у ключевых операторов в Испании.

С утра резко выросло число жалоб. Клиенты сообщали о невозможности звонить, отправлять сообщения, пользоваться интернетом. Так, у компании Movistar 44% инцидентов были связаны с доступом в сеть, а 70% проблем у Orange - с телефонной связью.

Пока нет точных сведений о причинах случившегося. По одной из версий, сбой могли спровоцировать работы по обслуживанию двух операторов. По другой, проблемы могут быть связаны с работами энергетической компании Endesa и железнодорожного предприятия Adif.