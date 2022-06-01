Испанская таможня сообщила об изъятии картины Пикассо в аэропорту Ибицы

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Сотрудники таможенной службы и правоохранительных органов Испании во вторник в аэропорту Ибицы конфисковали картину, автором которой является, вероятно, Пабло Пикассо. Об этом в субботу сообщила газета Diario de Ibiza.
По ее информации, картину изъяли у летевшего из Швейцарии пассажира, который отказался декларировать работу, уверяя, что она неоригинальная. Между тем, ряд признаков указывал на подлинность картины, и произведение было отправлено на экспертизу, передает газета.
В случае подтверждения авторства работы ее стоимость может составлять более 400 тыс. евро.
Источник: ТАСС