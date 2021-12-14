Испанская актриса Вероника Форке найдена мертвой

Последние новости Испании на русском языке
Актриса Вероника Форке найдена мертвой в своем доме в Мадриде, сообщает газета Mundo.
Тело актрисы было обнаружено сотрудниками скорой помощи, которые не смогли ее спасти, уточняет издание. Также сообщается, что в последнее время Форке часто жаловалась на депрессию.
Вероника Форке трижды была удостоена премии "Гойя" – за лучшую женскую роль в фильме "Кика" (1994) Педро Альмодовара и "Веселой жизни" (1987) Фернандо Коломо, за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Год пробуждения" (1987) Фернандо Труэбы.
Источник: РИА Новости