Испания нанесла мощный удар по китайской мафии

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В результате совместной операции Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налогового управления Испании ликвидирована китайская мафия. Задержаны 38 человек, из которых 23 заключены под стражу. Их подозревают в международной торговле наркотиками и отмывании денег. Операция была проведена в провинциях Мадрид, Саламанка, Толедо, Астурия и Луго, а также в Лас-Пальмасе.
Проведено 30 обысков в домах, торговых учреждениях и компаниях. Обнаружены подпольные плантации марихуаны, изъято более полутонны этого наркотика, который уже был готов для отправки за границу.
На след преступников удалось выйти в апреле 2018 года после обнаружения партии марихуаны, следовавшей во Францию в больших количествах для дальнейшей коммерциализации. Выяснилось, что за этим стоит китайская преступная организация, использующая в качестве посредника сеть компаний по отправке почтовых посылок, которой также управляли граждане Китая.