Испанец выдавал себя за агента Интерпола и шантажировал женщин

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Национальная полиция Испании задержала в Аликанте мужчину, который распространял фотографии сотен женщин без их согласия на порносайтах, при этом выдавая себя за агента Интерпола при личных контактах, сообщило ведомство.
"Он выдавал себя за агента Интерпола, чтобы публиковать фотографии сексуального характера женщин, с которыми знакомился через сайт знакомств", - говорится в сообщении полиции в Twitter, которое цитирует РИА Новости. Задержанному – 33 года, он испанец по национальности, сообщает сайт a24.es.
Подозреваемый находил на сайтах знакомств фотографии женщин и размещал их и их контакты на порносайтах. После публикации этих фотографий он связывался с женщинами и, выдавая себя за агента Интерпола, сообщал, что эти фотографии размещает "иностранная мафия", что они подвергаются опасности, и назначал личную встречу для "предоставления более подробной информации".
Одна из женщин согласилась увидеться лично. Мужчина убедил ее сделать интимные фотографии, чтобы "проверить, что у нее нет отметин или шрамов, и удостовериться, что фотографии в интернете ее". Жертва, считая, что имеет дело с представителем правоохранительных органов, согласилась. Позже подозреваемый ей начал звонить и угрожать отправить эти фотографии знакомым, требуя новых встреч и фотографий. Другая женщина, которая также получила предложение о встрече, обратилась в полицию.
В ходе расследования полиция обнаружила 1200 фотографий 700 женщин, некоторые из них интимного характера.
При обыске в доме подозреваемого были обнаружены жесткие диски, телефоны и компьютеры, видео жертв, а также фальшивые документы Интерпола.