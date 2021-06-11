Испанец убил свою девушку, выпрыгнул с пятого этажа и выжил

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В Испании мужчина жестоко расправился со своей девушкой, а затем спрыгнул с пятого этажа. Однако он выжил и уже выписался из больницы.
Инцидент произошёл в муниципалитете Лас-Фуэнтес в Сарагосе. Сначала местный житель Рубен убил свою девушку, нанеся ей более 40 ножевых ранений. Поводом могла стать ревность, говорят источники в полиции. Сразу после расправы убийца выпрыгнул с балкона, но приземлился на припаркованный внизу фургон. Это его спасло от неминуемой гибели. Он был госпитализирован, а после выписки его сразу арестовали. Сейчас он ожидает суда.