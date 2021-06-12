Испанцы вышли на улицы после страшных новостей с острова Тенерифе

Последние новости Испании на русском языке
Тысячи людей собрались в пятницу вечером на улицах и площадях по всей Испании: в Мадриде, Валенсии, Толедо и других городах. Испанцы вышли протестовать против домашнего насилия. Поводом послужили страшные новости с острова Тенерифе, где было обнаружено тело шестилетней девочки, которую вместе с сестрой похитил папа.
В конце апреля на Тенерифе пропали шестилетняя Оливия, её головалая сестра Анна и их отец Томас. Мужчина отправил бывшей жене сообщение, в котором заявил, что она больше не увидит ни его, ни детей. Поиски продолжались больше месяца. В четверг тело Оливии нашёл подводный робот на глубине 1000 метров в трёх милях от берега. Оно лежало в спортивной сумке, привязанной к якорю. По версии следствия, Томас сначала накачал детей седативными препаратами, а затем убил их и увёз в море…
В пятницу вечером в стране прошли стихийные акции против домашнего насилия и в поддержку Беатрис — матери девочек.