Испанцев призвали не терять бдительность: стихия ещё может себя проявить

Премьер Педро Санчес выступил с обращением, в котором от имени правительства принёс соболезнования семьям погибших в результате наводнения и пообещал восстановить разрушенную инфраструктуру.

Для этого он намерен привлечь «все ресурсы страны и, если потребуется, Евросоюза». Санчес предупредил:

«Нам нельзя терять бдительность. Стихия продолжает наносить ущерб. Мы ещё не можем считать этот разрушительный эпизод завершённым».

По его словам, метеорологическое предупреждение действует в Андалусии, Валенсии, Арагоне, Кастилии-и-Леоне, Каталонии, Эстремадуре, Наварре, Ла-Риохе, Сеуте. Жителей этих регионов он призвал не выезжать на трассы и держаться подальше от рек, оврагов и низин.