Испанцам напомнили о вероятности цунами

В День всех святых 1 ноября 1755 года произошло мощное землетрясение с эпицентром в Атлантическом океане. Оно стало одним из самых разрушительных в истории, превратив в руины Лиссабон. За землетрясением последовало цунами, которое накрыло Португалию, Испанию, Северную Африку, южное побережье Англии. В Испании волна прошла по Андалусии и другим регионам. Только в Кадисе и Уэльве погибли более 2000 человек. И вот теперь эксперты решили напомнить об этой трагедии, чтобы испанцы могли трезво оценивать все риски. Правительство в мае утвердило «Государственный план гражданской защиты от цунами». Он подразумевает создание эффективной системы предупреждения.

Где возможны цунами в Испании?

Протяжённость береговой линии в Испании составляет 7660 километров. Здесь живут 23 миллиона человек, или 58% всего населения страны. По словам экспертов, в случае цунами больше всего рискуют жители Андалусии, Канарских островов, Каталонии, Валенсии, Галисии, Балеарских островов, Мурсии, Сеуты и Мелильи (регионы перечислены в порядке убывания риска).

В Андалусии и на Канарах цунами теоретически может достигать в высоту 8 метров. Эти огромные волны могут возникать в разломах Маркиза де Помбала и Подкова, говорят сейсмологи. Время, необходимое для того, чтобы цунами дошло до той или иной точки на побережье Испании, разное. Например, до Андалусии цунами дойдёт за 55 минут. А до Канарских островов потребуется чуть больше часа. В случае, если цунами будет меньшей силы, удар придется только на побережье Кадиса и Уэльвы. Однако на андалусском побережье Средиземного моря есть ещё одна угроза — разлом Альборан-Сур, который способен вызвать 5-метровые цунами в Малаге и Мелилье, а время прибытия составит всего 20 минут.

Есть угроза цунами и на севере Испании, в Астурии, Кантабрии и Стране Басков. Там возможны небольшие цунами с волнами до полуметра и приблизительным временем прибытия больше 6 часов. В Галисии же цунами могут достигать 2 метров, что связано с приливными волнами, вызванными землетрясениями большой магнитуды, которые могут возникнуть на хребте Горриндж — как раз там, где началось землетрясение 1755 года. Время прибытия этих волн будет более одного часа.

Есть и другие потенциально опасные точки на карте. Например, в Мурсии возможны двухметровые цунами, если произойдут толчки в разломе Ла-Марина. Волна дойдёт за 2 часа. На Балеарских островах максимальная высота волны не превысит 1 метра (от 20 до 35 минут). В Сеуте — 1,2 метра (разлом Джебха, время прибытия около 20 минут).

Что делать в случае цунами?

Министерство внутренних дел Испании считает основополагающими задачи предотвращения и подготовки, «чтобы обеспечить быстрое и эффективное реагирование граждан на эти непредвиденные обстоятельства». Правительство рекомендует автономным сообществам, которые обладают полномочиями по регулированию, планированию и управлению чрезвычайными ситуациями, происходящими на их территории, разработку собственных «планов эвакуации». Они все базируются на перемещении от побережья на возвышенности.

Однако во многих случаях, учитывая, что время может быть крайне ограничено, более целесообразна так называемая «вертикальная эвакуация», которая заключается в том, чтобы быстро укрыться в высоком здании. «Для этого необходимо провести предварительную работу по выявлению тех высотных зданий, которые соответствуют необходимым характеристикам устойчивости к цунами и способности принять эвакуированное население», - поясняет правительство. «С учетом того, что во многих случаях именно граждане должны самостоятельно реагировать на предупреждение о цунами, необходимо внедрять информационные программы для населения и периодически обновлять их», - подчеркнули там.

Национальная система предупреждения цунами (SINAM) опирается на информацию, собранную Национальной сейсмической сетью, сетью мареографов государственных портов, Испанским институтом океанографии и другими учреждениями. Таким образом удаётся определить место и время возникновения цунами и рассчитать возможные последствия этих гигантских волн.