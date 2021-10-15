Глава правительства Риохи извинилась за быструю езду

Последние новости Испании на русском языке
Председатель правительства испанского автономного сообщества Ла-Риоха Конча Андреу была вынуждена извиняться за превышение скорости. При этом за рулём была не она.
Андреу ехала в Валенсию на Конгресс Социалистической рабочей партии (PSOE). Рано утром она решила выложить в социальные сети фотографию рассветного неба с надписью «Хорошее начало». Фотография была сделана с пассажирского сиденья, и на ней, кроме неба, также оказалась приборная панель, где спидометр показывал 156 километров в час.
Позже Конча Андреу извинилась в комментариях к посту, где сторонники конкурирующей Народной партии обсуждали этот инцидент.