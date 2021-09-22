Где ещё в Испании возможны извержения вулканов?

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На островах Пальма, Тенерифе, Лансароте и Эль-Йерро в последние столетия происходили извержения вулканов, и они являются объектом постоянного изучения и мониторинга вулканологов Национального географического института. Эксперты рассказали, где ещё в Испании есть вулканы.
На Пиренейском полуострове есть несколько вулканических областей, разбросанных по всей территории, хотя все они неактивны, сообщает Regnum со ссылкой на La Razón. Происхождение этого вулканизма связано со столкновением африканской и евразийской плит. В частности, вулканическими областями Пиренейского полуострова являются: Ла Гарроча (Жирона), мыс Гата (Альмерия), Кофрентес (Валенсия), острова Колумбретес (Кастельон) и Кампо-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль).
Согласно данным Национального географического института, магматизм в районе Ла-Гарроча носит «щелочно-базальтовый характер и связан с последней стадией растяжения в районе Средиземного моря». В районе Кампо-де-Калатрава вулканизм вызван «явлениями декомпрессии и образованием рифтов, характерных для последних кайнозойских стадий».
Кроме того, юго-восток Пиренейского полуострова «отмечен неогеновыми выходами вулканов, которые простираются от островов Колумбретес до островов Альборан, хотя они наиболее представлены в прибрежной полосе, расположенной между мысом Гата и Мар-Менор и простирающейся в сторону побережья».