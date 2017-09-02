Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией

В местечке Матаэльпино неподалеку от Мадрида в седьмой раз подряд был организован необычный праздник, напоминающий энсьерро – традиционный бег от быков по улицам города. Однако вместо животных при этом использовались огромные шары. В этом году безобидная на первый взгляд забава обернулась рядом трагических случайностей: один из участников забега впал в кому, получив удар по голове мячом, а другой был госпитализирован с тремя сломанными ребрами.