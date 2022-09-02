Экстремальная жара убила 4655 человек в Испании этим летом

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Более 4,6 тысячи человек скончались в Испании летом из-за жары, свидетельствуют данные, представленные на сайте Института здоровья Карлоса III.
Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института, в общей сложности с 1 июня по 30 августа от жары скончались 4655 человек. Самые высокие показатели приходятся на июль и август - 2223 и 1602 смерти соответственно.
В июле и начале августа столбик термометра по всей Испании поднимался до отметки 38-40°С.
Источник: РИА Новости