Эксперты обеспокоены интенсивностью потоков лавы на Канарах

Последние новости Испании на русском языке
После кратковременного затишья вулкан на канарском острове Пальма возобновил свою активность с новой силой.
Теперь лава выходит не из одного жерла, а из двух, говорят эксперты. Одно находится внутри конуса вулкана, а второе — снаружи. При этом учёные из Института Вулканологии Канарских островов обеспокоены интенсивностью и скоростью этих потоков.
Во вторник правительство Испании намерено приступить к решению вопроса о переселении жителей Пальмы, лишившихся своих домов.