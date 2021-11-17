Эксперты: активность вулкана на Канарах снижается, но пока не прекратится 

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Эксперты из Комитета по чрезвычайным ситуациям отмечают снижение активности вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма. При этом, по их словам, в ближайшее время извержение не прекратится.
Энергия эруптивной системы вулкана в последние дни продолжает демонстрировать тенденцию к снижению, хотя в ближайшей перспективе активность вулкана не прекратится. Об этом заявила пресс-секретарь научного комитета Плана чрезвычайных вулканических ситуаций на Канарских островах (Pevolca) Мария Хосе Бланко.
По её словам, произошло снижение всех параметров, особенно сейсмичности, деформации грунта и выброса диоксида серы (SO2) — этот показатель составил от 3 000 до 3 500 тонн.
Однако, по словам Бланко, эта тенденция «медленная» и должна продолжать снижаться, чтобы «достичь более низких уровней».
Источник: Regnum