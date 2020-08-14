Единственное в Севилье такси Maserati сгорело

Автомобиль марки Maserati, который его владелец превратил в обычное городское такси, сгорел на одной из улиц Севильи.
Эту машину в городе знали многие. Maserati Ghibli стоимостью 130 тысяч евро белого цвета с характерными для такси наклейками и фонарём на крыше был таким единственным.
Такси было припарковано в районе Хардинес-дель-Эдэн рядом с торговым центром Carrefour San Pablo. По неустановленной пока причине появился дым, а затем огонь, который быстро уничтожил дорогой автомобиль.Темы: Происшествия Севилья