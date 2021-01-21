Что стало причиной мощного взрыва в центре Мадрида?

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По предварительной версии, причиной сильного взрыва в центре Мадриде стали проблемы с газовым котлом, сообщают в четверг испанские СМИ. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека и около десяти пострадали.
Выяснилось, что газовый котел в здании на улице Толедо в Мадриде был неисправен несколько дней. Его не чинили из-за последствий снежной бури «Филомена», которая буквально парализовала весь город.
Здание, в котором располагался дом престарелых, принадлежит приходу Вирхен-де-ла-Палома и Сан-Педро-эль-Реаль. Это пристройка к храму. Во время взрыва внутри находились приходской священник Габриэль Бенедикто и священник Алехандро Аравена, которые не пострадали. Еще там был священник Рубен Перес де Аяла. Он был госпитализирован с тяжелыми ожогами, а затем скончался в больнице.
В заявлении говорится, что среди погибших есть также Давид Сантос Муньос, 35-летний электрик, который пришёл в тот день, чтобы помочь с котлом. Кроме того, погибли двое прохожих.