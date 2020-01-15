Число жертв взрыва на химзаводе в Испании выросло до двух человек

В Таррагоне найдено тело человека, погибшего в результате взрывы на химическом заводе, передает агентство Europa Press. Это уже вторая жертва.
Спасатели сообщили, что речь идёт о сотруднике завода, который ранее числился пропавшим без вести.
Первой жертвой стал житель района Торрефорта, прилегающего к территории завода. По предварительным данным, его убило металическим фрагментом, принесённым взрывной волной.
Инцидент произошёл на предприятии Iqoxe - единственного в Испании производителя этиленоксида. Взрыв привёл к пожару. Местные власти обратились к жителям с просьбой закрыть все окна и двери и не выходить их дома.
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