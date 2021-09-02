Четверо на экскаваторе попытались ограбить заправку в Севилье

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В районе муниципалитета Алькала-де-Гуадаира (Севилья) четверо неизвестных на экскаваторе попытались похитить терминал самообслуживания на заправочной станции. Им это не удалось, зато они разрушили здание заправки.
Процесс неудачного ограбления запечатлела видеокамера, установленная на заправке. Около 3:00 злоумышленники подъехали туда на экскаваторе и начали таранить угол здания, где стоял терминал для оплаты. Сработала сигнализация, после чего один из грабителей начал бросать в неё камни. В это время к заправке подъехал автомобиль, в который также полетели камни.
Полиция ведёт расследование и пытается установить личности преступников.