Британская наркомафия облюбовала юг Испании

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Национальная полиция Испании совместно с правоохранительными органами Великобритании и Франции задержала в Атлантическом океане спортивный парусник, на котором наркоторговцы перевозили кокаин из Латинской Америки в Европу, сообщает ведомство.
Яхта длиной 18 метров была оснащена двойным дном, для обнаружения наркотиков представителям правоохранительных органов пришлось ломать обшивку. Были обнаружены 1018 пакетов с кокаином, каждый весом килограмм, говорится в сообщении Национальной полиции.
Задержаны три члена экипажа, а также в различных муниципалитетах Малаги пять человек, в том числе лидеры группировки.
Расследование началось в конце прошлого года, когда стало известно о существовании группировки, которая занималась доставкой наркотиков на спортивных парусниках в Европу. Чтобы не вызывать подозрений, их регистрировали для участия в регатах.
В ходе обысков были найдены 10 килограммов кетамина, 65 тысяч евро наличными, три дорогих автомобиля, документы, связанные с отмыванием денег, техника, наложен арест на банковские счета и несколько объектов недвижимости на сумму 500 тысяч евро.
Это уже вторая успешная операция за последний месяц в Малаге против британских наркоторговцев. В ходе предыдущей на паруснике Windwishper также было найдено около тонны кокаина.
В ходе двух операций задержаны 25 человек, в основном граждане Великобритании, живущие на юге Испании – в провинции Малага и комарке Кампо-де-Гибралтар.
Источник: РИА Новости