Банда вымогателей терроризирует испанских школьников

Последние новости Испании на русском языке
Взволнованные родители школьников в муниципалитете Эль-Берсиаль в Хетафе (Мадрид) жалуются на агрессивную банду вымогателей, которые орудуют возле выхода из учебного центра «Альтаир». Об этом сообщает Telemadrid.
Всё чаще в этом месте стали происходить драки и ограбления. По словам очевидцев, «работает» группа несовершеннолетних хулиганов, которыми руководят взрослые. Некоторые вооружены мачете. Они провоцируют конфликты с учащимися и вымогают у них деньги. Суммы, которые они требуют от своих жертв, доходят до 600 евро. Обычно дают два дня, чтобы собрать и принести деньги. В противном случае угрожают физической расправой.
Несмотря на то, что Национальная полиция уже арестовала двоих членов банды, грабежи продолжаются. Уточняется, что оба задержанных — иностранцы. Жертвами вымогателей уже стали как минимум девять учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. Но родители школьников говорят, что пострадавших гораздо больше.