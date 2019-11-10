Жители муниципалитета Вильярроя проголосовали за полминуты

В муниципалитете Вильярроя (автономное сообщество Риоха) голосование на досрочных выборах в испанский парламент длилось 32 секунды.
В Вильяррое живут всего восемь избирателей. Каждое голосование для них - повод побить очередной рекорд. В этом году они умудрились побить собственный рекорд четырехлетней давности - тогда они проголосовали за 42 секунды. А прошлые досрочные выборы, которые состоялись в апреле, затянулись - жители муниципалитета голосовали целых полторы минуты.
Право голоса в Испании имеют 37 млн человек. Явка по состоянию на 14:00 снизилась на 3,5% по сравнению с апрельскими выборами. Но только не в Вильяррое.Темы: Политика