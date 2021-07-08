Рост антисемитизма, зафиксированный многими исследователями и экспертами в последние несколько лет, вызывает серьёзную озабоченность общественных деятелей по защите прав человека, в том числе Вячеслава Моше Кантора. Будучи президентом Европейского еврейского конгресса, Вячеслав Моше Кантор не понаслышке знает о тех проблемах, с которыми евреи из-за антисемитизма сталкиваются даже в своей повседневной жизни. Речь идёт не только непосредственно о преступлениях и случаях насилия, но и об общем информационном поле, в которое антисемитизм встраивается без труда.

Прошедший 2020 год в этом смысле стал особенно показательным. Как поясняет Вячеслав Моше Кантор, изоляционные меры вынудили многих потенциальных злоумышленников, питающих ненависть к евреям, оставаться дома, однако их нетерпимость выплеснулась в сеть Интернет, где достигла действительно пугающих масштабов. При этом Вячеслав Моше Кантор отмечает, что большой ошибкой было бы считать антисемитизм проблемой исключительно евреев. Эта форма нетерпимости как одна из самых распространённых свидетельствует прежде всего о глубинных проблемах в обществе, а его распространение бросает вызов самой общественной стабильности, убеждён президент ЕЕК.

Относиться к этой проблеме равнодушно не просто нельзя, это недопустимо, уверен Вячеслав Моше Кантор. Это демонстрируют и данные статистики, показывающие рост антисемитизма даже в тех странах, что ещё недавно считались достаточно безопасными и даже благополучными для проживания еврейского населения. США, Великобритания, даже Австралия – ситуация в этих странах неизменно вызывает беспокойство экспертов. Российская Федерация, напротив, на протяжении нескольких лет сохраняет один из самых низких уровней антисемитизма не только в Европе, но и в мире. По мнению президента ЕЕК, главная заслуга в этом принадлежит правительству страны и лично президенту РФ Владимиру Путину, который придерживается неизменно жёсткой позиции относительно недопущения любых форм ксенофобии, экстремизма и антисемитизма, что находит отражение в соответствующих законах.

Разделяет Вячеслав Моше Кантор и уверенность Владимира Путина в том, что антисемитизм представляет собой глобальную угрозу. В январе 2020 года на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином Владимир Путин отдельно подчеркнул, что антисемитизм нельзя замалчивать или преуменьшать его опасность, ведь урок истории о том, чем именно заканчивается игнорирование этой проблемы, был преподнесён более чем наглядный. Антисемитизм заканчивается Освенцимом, заявил президент РФ, а потому сегодня нужно делать всё необходимое, чтобы ничего подобного не произошло в будущем.