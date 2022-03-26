Возмущенный премьер Испании покинул зал заседаний глав ЕС

Председатель правительства Испании Педро Санчес временно покинул зал, где проходит заседание глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, на фоне напряженности и разногласий между союзниками по энергетическим вопросам. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais со ссылкой на источники.

По ее информации, передает ТАСС, в ходе проходящего саммита Евросоюза испанский премьер решил временно покинуть встречу на фоне "очевидных трудностей по достижению соглашения, которое позволило бы значительно снизить цены на электроэнергию" в королевстве. Как передает издание, во время встречи Санчес прочитал в Twitter сообщение французского журналиста, что испанская сторона якобы пригрозила наложить вето на итоги саммита.

"Возмущенный тем, что информация о встрече просочилась и что его обвиняют в угрозе наложить вето, Санчес заявил о своем недовольстве" и покинул зал, передает El Pais. В результате глава Европейского совета Шарль Мишель решил объявить о техническом перерыве. Встреча была возобновлена через полчаса. Как уточняет издание, Германия и ряд других стран не были согласны с инициативами Испании.

В частности, в четверг Санчес заявил, что Евросоюз должен учитывать особенности Пиренейского полуострова в вопросах энергетики. Как передавало в среду агентство Europa Press, Испания хочет, чтобы Мадрид и Лиссабон могли действовать самостоятельно в энергетических вопросах на фоне заметного роста цен на электроэнергию.

В итоге Брюссель разрешил Испании и Португалии принимать собственные меры по снижению цен на электроэнергию.