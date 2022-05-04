Власти Испании не знают, что стоит за взломом телефонов членов правительства

Власти Испании не знают, кто может стоять за взломом телефонов председателя правительства королевства Педро Санчеса и главы Минобороны Маргариты Роблес. Об этом заявил во вторник глава администрации премьер-министра, министр по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос.

В понедельник правительство объявило, что мобильные Санчеса и Роблес подверглись атакам в 2021 году с помощью программы Pegasus, позволяющей получить доступ к содержимому телефонов. Сведения о взломах были переданы судебным властям, в результате было решено инициировать предварительное следствие по делу. "Проводится проверка других мобильных телефонов членов правительства, - отметил Боланьос в интервью радиостанции "Кадена СЕР". - Неизвестно, кто стоит за шпионажем".

"Нехорошо делать догадки, потому что мы можем атаковать страны, которые не имеют к этому никакого отношения, - уточнил он. - Мы находимся на этапе выяснения обстоятельств". По словам Боланьоса, это были "внешние [атаки], что означает, что это не было государство (Испания - прим. ТАСС) и что они не имели судебного разрешения".

Объявления о взломе телефонов Санчеса и Роблес прозвучали на фоне разгоревшейся в королевстве полемики после сообщений СМИ о том, что более чем 60 сторонников независимости Каталонии якобы стали жертвами кибершпионажа с помощью программы Pegasus, разработанной израильской NSO Group. Среди тех, за кем могла вестись слежка через мобильный телефон, значились глава правительства Каталонии Пере Арагонес, а также другие бывшие региональные лидеры.

В результате власти автономного сообщества потребовали объяснений от правительства Испании и пообещали предпринять все необходимые юридические действия из-за предполагаемого шпионажа.

Источник: ТАСС