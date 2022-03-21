Власти Испании не возражают против возвращения Хуана Карлос

Правительство Испании не выступает против возвращения экс-короля Испании Хуана Карлоса I в родную страну. Об этом в интервью изданию La Razón заявила официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес

«Нет, совсем нет», — сказала Родригес, отвечая на соответствующий вопрос.

По её словам, единственное, чего придерживается правительство, поскольку это «соответствует общему мнению» — это необходимость для экс-монарха предоставить «объяснения, которых ждёт испанский народ».

Родригес подчеркнула, что «ни одному испанцу не понравилось читать о том, что произошло»: «Хотя, к счастью, это не имеет никаких последствий с юридической точки зрения, это не соответствует тому, что ожидалось от короля Хуана Карлоса I, и по этой причине для примирения с испанским народом было бы важно, чтобы он дал некоторые объяснения. Это также очень важно для него самого, для его личности».

Официальный представитель правительства Испании отметила, что власти страны уважают как решения экс-монарха, так и «нынешний королевский дом, с которым у нас сложились необыкновенные отношения, и мы хотим подчеркнуть тот факт, что они провели очень важную работу с точки зрения образцовости и прозрачности».

Источник: Regnum