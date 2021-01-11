В Крыму развернут РЛС для контроля за Средиземным морем и Южной Европой

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На территории Крыма развернут уникальную четырёхдиапазонную радиолокационную станцию (РЛС) «Яхрома». По оценкам аналитиков, она позволит контролировать воздушное пространство над Чёрным и Средиземным морем, а также практически над всей южной частью Европы, к тому же, сама РЛС войдёт в систему предупреждения о ракетном нападении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что на территории Крымского полуострова будет развёрнута уникальная российская радиолокационная станция (РЛС) «Яхрома», напоминает портал Avia.pro.
Она сможет осуществлять отслеживание целей сразу в четырёх диапазонах волн при угле обзора в 270 градусов, что позволит фиксировать все цели, находящиеся на расстоянии нескольких тысяч километров, включая беспилотные летательные аппараты, «стелс»-самолёты, крылатые и баллистические ракеты.
«Новейшая радиолокационная станция "Яхрома", строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии Минобороны, будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. "Данная станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом", - сказал собеседник агентства, уточнив, что обзор станции составит 270 градусов», - сообщает ТАСС.