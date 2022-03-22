В Испанию после 10-месячного отсутствия вернулась посол Марокко

Посол Марокко в Испании Карима Беняиш, отозванная на родину в мае 2021 года для консультаций, вернулась в Мадрид. Как сообщает в понедельник информационный портал "360", дипломат 20 марта прилетела в испанскую столицу, что является свидетельством потепления и признаком нормализации в отношениях между двумя странами.

Вскоре после прибытия Беняиш заявила, что ей "приятно вернуться в Мадрид для работы и укрепления отношений между Испанией и Марокко". "Мы - братские страны, и для меня большая честь способствовать углублению наших отношений", - подчеркнула она. Ее слова приводит ТАСС.

Возращение Беняиш произошло вскоре после того, как 18 марта премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо королю Марокко Мухаммеду VI, в котором отметил, что официальный Мадрид "признает важность проблемы Сахары для Марокко". Глава правительства подчеркнул, что "Испания считает марокканскую инициативу об автономии (сахарских регионов - прим. ТАСС), представленную в 2007 году, наиболее серьезной, реалистичной и надежной основой для разрешения этого спорного вопроса".

Санчес также указал на "серьезные и заслуживающие доверия усилия Марокко в рамках ООН по поиску взаимоприемлемого решения" сахарского вопроса. Премьер-министр также подчеркнул, что Испания и Марокко "неразрывно связаны историей, географией, интересами и общей дружбой". По словам главы правительства, "процветание Марокко связано с процветанием Испании и наоборот".

Ранее власти Испании не высказывали явную поддержку марокканской инициативе об автономии сахарских регионов.

В своем сегодняшнем комментарии портал "360" отметил, что "возвращение Каримы Беняиш в Мадрид перевернет страницу глубокого кризиса между Марокко и Испанией".

Марокко отозвало своего посла в Испании 18 мая 2021 года. Кризис между Рабатом и Мадридом разразился в апреле минувшего года, когда власти европейской страны приняли на своей территории для лечения президента Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР, провозглашена 27 февраля 1976 года) и генерального секретаря фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) Брахима Гали.

Нахождение Гали в Испании привело к резкому обострению дипломатической напряженности между властями Испании и Марокко. Официальный Рабат считает лидера фронта ПОЛИСАРИО военным преступником.

На фоне этого кризиса 17-18 мая 2021 года более 10 тыс. нелегальных мигрантов проникли из Марокко в испанский автономный город Сеута, расположенный на северо-западном побережье Африки. Мадрид назвал массовый наплыв нелегалов "агрессией против границ" страны и обвинил Рабат в шантаже.