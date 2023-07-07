В Испании предложили раздавать всем 18-летним по 20 тысяч евро

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Министр труда Испании Йоланда Диас предложила предоставить каждому молодому испанцу самый большой в Европе базовый доход.
Она заявила, что по достижении 18 лет каждому гражданину нужно выплачивать 20 тысяч евро. Но выплата должна растянуться на пять лет, то есть до достижения 23 лет. Эти деньги молодые испанцы смогут тратить на обучение или на создание своего бизнеса.
Предложение Диас — часть предвыборной кампании, где она возглавляет левую коалицию Sumar.