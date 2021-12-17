В Испании поменяется министр высшего образования

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Главным кандидатом на должность главы министерства высшего образования Испании вместо уходящего в отставку Мануэля Кастельса является профессор политологии Жоан Субиратс.
Как сообщает Regnum, об этом пишет испанское издание La Razón. Субиратс является ветераном региональной политики: в частности, он был советником по культуре и образованию в городском совете Барселоны при Аде Колау.
Чиновник имеет докторскую степень по экономике и является профессором политологии в Автономном университете Барселоны, в течение многих лет возглавлял Институт правительства и государственной политики, имеет опыт управления в сферах образования и культуры в рамках работы в городском совете и выделяется своей «академической карьерой и способностью к диалогу».
Отмечается, что ранее нынешний глава министерства Мануэль Кастельс перенес несколько сердечных приступов и преодолел рак, и по состоянию здоровья он решил уйти в отставку. По данным издания, министр сообщил о своей отставке «несколько дней назад» председателю правительства Испании Педро Санчесу и вице-премьеру Йоланде Диас.