Улицу, где живёт вице-премьер Испании, перекрыли из-за митингующих

Гражданская гвардия Испании перекрыла во вторник улицу в урбанизации Галапагар в Мадриде, ведущую к дому вице-премьера Пабло Иглесиаса и его жены, министра по вопросам равенства, Ирен Монтеро.
Причиной стали акции протеста, участники которых собирались устроить около дома политиков пикет. Активисты протестуют против мер, предпринятых испанским правительством в связи с пандемией коронавируса, и требуют отмены карантина.
Новая волна протестов прокатилась по Испании после того, как стало известно, что правительство намерено добиваться продления режима повышенной готовности ещё на месяц.
Темы: Политика Мадрид