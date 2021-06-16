У ЕС новая стратегия для России: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать

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Новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношении России, подготовленная главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня, основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Об этом рассказал во вторник вечером сам Боррель, выступая в аналитическом центре Германский фонд Маршалла (организация признана нежелательной в России) в Брюсселе.
Боррель подробно представит эту стратегию в среду в 12:30 (13:30 мск) на пресс-конференции в Брюсселе, которая пройдет прямо перед началом встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве, передает ТАСС.
"Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время", - заявил он. Боррель дословно повторил произнесенные 14 июня на саммите НАТО в Брюсселе слова президента США Джо Байдена, что отношения с Россией "находятся на самом низком уровне за период после холодной войны". "Будет очень нелегко их улучшить, перспективы не блестящие", - признал он.
Выступая в одном из основных центров атлантического влияния в Брюсселе, Боррель не упомянул, что предложенный им подход является практически калькой "двойного подхода" к России, который с 2014 года практикует НАТО, и который заключается в одновременном сдерживании и диалоге.