Суд вынес приговор каталонцам, разорвавшим флаг Испании

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Верховный суд приговорил к штрафу трех человек, разорвавших флаг Испании.
Инцидент произошел в 2016 году на площади Автономного университета Барселоны в присутствии большого числа людей. По данным испанских СМИ, флаг разорвали сторонники независимости Каталонии.
Суд приговорил всех троих к штрафам в размере около 2000 евро. В суде посчитали, что это был акт «насильственной нетерпимости к тем, кто принес этот флаг на мероприятие». А это были представители ассоциации «Каталонское гражданское общество», которое выступает за единство Испании.