Статистика изнасилований в Каталонии впечатлила Илона Маска

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Предприниматель репостнул в X статью из испанских СМИ, сопроводив её ёмким WOW. В статье говорится, что 91% изнасилований в Каталонии совершают иностранцы.
На это WOW быстро и громко отреагировал глава региона Сальвадор Илья: «Мы никому не позволим использовать Каталонию для распространения ненависти». А ещё лидер каталонских социалистов озабочен тем, что «заработавшие на технологиях миллиардеры» связались с «ультраправыми» и тянут руки к демократии, которая «принадлежит народу».