СМИ стало известно о взломе телефона бывшего министра иностранных дел Испании

Телефон Аранчи Гонсалес Лаи, занимавшей пост министра иностранных дел Испании с 2020 по 2021 год, подвергся взлому весной прошлого года в разгар дипломатического кризиса в отношениях с Марокко. Об этом сообщила во вторник газета El País со ссылкой на правительственные источники.

В понедельник власти королевства заявили, что мобильные телефоны премьера Испании Педро Санчеса и главы Минобороны Маргариты Роблес были атакованы в 2021 году с помощью шпионской программы Pegasus, позволяющей получить доступ к содержимому устройств. Как пишет издание, примерно в это же время был взломан и телефон Гонсалес Лаи, которая в тот момент возглавляла МИД. Спецслужбы уведомили ее о случившемся, но национальный разведывательный центр королевства не смог установить, с помощью какой вредоносной программы был осуществлен взлом, а также кто стоит за атакой.

Как уточняет El País, Марокко является одним из клиентов израильской компании NSO Group, разработавшей программу Pegasus.

Кризис в отношениях между Рабатом и Мадридом разразился в апреле 2021 года, когда власти Испании приняли на своей территории для лечения президента Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР, провозглашена 27 февраля 1976 года) и генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) Брахима Гали.

Его нахождение в Испании привело к резкому обострению дипломатической напряженности между властями Испании и Марокко, так как официальный Рабат считает лидера Фронта ПОЛИСАРИО военным преступником.

На этом фоне 17-18 мая 2021 года более 10 тыс. нелегальных мигрантов проникли из Марокко в автономный город Сеута, расположенный на северо-западном побережье Африки. В результате Мадрид обвинил Рабат в шантаже.

Источник: ТАСС